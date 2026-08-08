El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó el liderazgo de Claudia Sheinbaum tras el anuncio de Estados Unidos sobre la reanudación de sus actividades oficiales en Michoacán, luego de la alerta de seguridad.

Ramírez Bedolla reconoció las gestiones realizadas por Sheinbaum para fortalecer la coordinación entre México y Estados Unidos, generando las condiciones para reactivar las actividades del país vecino.

La suspensión afectó especialmente las inspecciones del Departamento de Agricultura, indispensables para certificar productos agrícolas como el aguacate, clave en las exportaciones hacia el mercado estadounidense.

Ramírez Bedolla destaca liderazgo de Sheinbaum para reanudar actividades con Estados Unidos (Captura de pantalla)

Ramírez Bedolla aplaude liderazgo de Sheinbaum para reanudar actividades con Estados Unidos en Michoacán

Estados Unidos informó que reanudará sus actividades oficiales en Michoacán el próximo sábado 8 de agosto de 2026, tras suspenderlas el miércoles 5 por una amenaza contra intereses estadounidenses.

La reanudación fue confirmada por el embajador Ronald Johnson, quien detalló que la decisión se tomó en coordinación con el gobierno de México, con el objetivo de garantizar la seguridad en el estado.

Alfredo Ramírez Bedolla aplaudió el liderazgo de Claudia Sheinbaum para reanudar actividades con el gobierno de Estados Unidos en Michoacán y se comprometió colaborar de manera permanente.

“Por parte del gobierno de Michoacán, seguiremos colaborando de manera permanente para la reactivación plena de actividades, y garantizar la continuidad de esta importante relación bilateral”. Alfredo Ramírez Bedolla

De acuerdo con la información, la reanudación parcial de actividades a partir del 8 de agosto de 2026 se realizará en:

Tancítaro

Tacámbaro

Uruapan

Corredor entre Morelia y Pátzcuaro

La alerta de seguridad de Estados Unidos había provocado la suspensión temporal de algunas actividades oficiales en Michoacán, en medio de preocupaciones relacionadas con la seguridad.

El escenario generó incertidumbre para sectores productivos de la entidad, particularmente el agroalimentario, debido a la importancia de Michoacán en las exportaciones hacia Estados Unidos; entre ellos, el aguacate.