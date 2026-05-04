Tras solicitar licencia temporal como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se encuentra protegido por elementos de la Guardia Nacional, reveló Omar García Harfuch.

Durante la Mañanera del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que Rocha Moya no se encuentra bajo amenaza; sin embargo, se recomendó que se acompañará de un cuerpo de seguridad.

Esto como parte de los protocolos vigentes para la protección de funcionarios, pero sobre todo porque en Sinaloa, la violencia continúa aumentando.

“No fue una solicitud sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad... No tenemos indicios de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga una amenaza” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Harfuch revela esquema de seguridad de Rocha Moya

La Fiscalía General de la República (FGR) garantiza la integridad y la seguridad de Rubén Rocha Moya, de 76 años de edad, tras señalamientos en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

Razón por la que luego de evaluar riesgos, el Gabinete de Seguridad Federal recomendó a Rocha Moya acompañarse de escoltas; sin embargo, no se dará información sobre cuántas personas lo acompañan.

“No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos... Cuántas escoltas se asignan es de manera confidencial” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Harfuch, de 44 años de edad, insiste, nadie lo está amenazando, pero al vivir en Sinaloa donde no cesa la violencia, es necesario que lo acompañen elementos de la Guardia Nacional.

Aún cuando, asegura, en el estado no ha repuntado la violencia luego de que el gobernador solicitara licencia temporal.

“Es un exfuncionario, al ser Sinaloa un estado donde ha habido hechos violentos se considera que use escolta... No hemos detectado un repunte de violencia por la licencia solicitada por el gobernador, se está haciendo un reforzamiento y una evaluación de la situación permanente del estado” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Cabe mencionar que Rocha Moya permanece en Sinaloa.

El gobernador perdió el fuero al pedir su separación temporal al cargo de gobernador. Yeraldine Bonilla Valverde, hoy funge como gobernadora interina.

Rubén Rocha Moya (Yazmín Betancourt)

Sinaloa y Culiacán viven un fin de semana violento

Pese a que Harfuch asegura que no aumentó la violencia en Sinaloa tras la solicitud de Rocha Moya, el propio cae en la contradicción al aceptar que el fin de semana el estado y Culiacán, una vez más, se tiñeron de rojo.

Durante la madrugada del 3 de mayo, tres hombres murieron y una mujer resultó lesionada durante dos balaceras que tuvieron lugar en plaza comercial de Tres Ríos.

Así como se llevó a cabo un operativo federal en el que se logró la detención de José Porfirio Díaz Medina, alias El Pío, identificado como un miembro de importancia en la estructura de ‘El Mayo’ Zambada.