Luis Guillermo Benites Torres, fundador de Morena Sinaloa, señaló que Rubén Rocha Moya llegó como oportunista al Morena y dejó una estela de corrupción, inseguridad y decadencia.

“Llegaron a nuestro partido oportunistas, entre ellos Rubén Rocha Moya… llegó a la gubernatura de Sinaloa pero desgraciadamente ha dejado sembrado en el estado corrupción, inseguridad, decadencia…” Luis Guillermo Benites Torres. Fundador de Morena Sinaloa

Luis Guillermo Benites Torres recordó con Michelle Rivera, en Grupo Fórmula, que él fue fundador de Morena Sinaloa tanto como movimiento y como partido, por lo que no se saldrá.

También dijo que él fue uno de los que caminó con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde antes de la llegada de quienes dijo fueron oportunista.

Piden a Ariadna Montiel limpiar Morena Sinaloa

Luis Guillermo Benites Torres, fundador de Morena Sinaloa, pidió a la recién nombrada presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, que acuda a limpiar el partido en el estado.

Y es que dijo que a pesar de que Rubén Rocha Moya pidió licencia, en el gobierno se quedaron incondicionales de él.

De hecho, dijo que una vez que llegó al gobierno, Rocha borró a Morena y colocó a personas afines no solo en su gabinete sino hasta en organismos como la Auditoría Superior de Sinaloa y la Fiscalía estatal.

Rocha Moya dejó una estela de fosas clandestinas: fundador de Morena Sinaloa

Luis Guillermo Benites Torres dijo que le duele ver el sufrimiento de la gente de Sinaloa por la violencia y fosas clandestinas que se generaron durante la administración de Rocha Moya.

“El gobernador Rocha Moya dejó una estela de inseguridad, de violencia, de fosas clandestinas…”, dijo en referencia a la guerra interna desatada en el Cártel de Sinaloa que dijo generó con sus acciones.

Celebran en Sinaloa licencia de Rocha Moya: estamos de fiesta estatal

“Hoy estamos de fiesta”, dijo Luis Guillermo Benites Torres luego de darse a conocer la licencia de Rubén Rocha Moya y aunque es una salida provisional la celebran pues no están a gusto con sus administración.

“Aquí en Sinaloa ya inició la fiesta, es una fiesta estatal porque el 90 por ciento de sinaloenses queríamos que Rocha dejara de ser gobernador. Hoy estamos de fiesta…” Luis Guillermo Benites Torres. Fundador de Morena Sinaloa

No obstante, dijo que no están convencidos de que Yeraldine Bonilla se la gobernadora pues, como dijo antes, es una de sus incondicionales que no tardó en defenderlo.