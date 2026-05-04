Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que Rubén Rocha Moya continúa en México y se mantiene en Sinaloa, tras solicitar licencia a su cargo.

“Hasta donde tengo entendido, sigue aquí en Sinaloa. Sinceramente no tengo conocimiento pleno, pero tengo entendido que está aquí” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

La ubicación del gobernador con licencia se da a conocer luego de que solicitara separarse del cargo, tras las acusaciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y otros delitos.

Desde la conferencia del Gabinete de Seguridad de este lunes 4 de mayo de 2026, autoridades federales ofrecieron más detalles sobre el caso y el paradero de Rubén Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya cuenta con seguridad tras pedir licencia

Durante la misma conferencia, se confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con un equipo de seguridad, luego de solicitar licencia como gobernador de Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta información y señaló que el exmandatario enfrenta un riesgo real.

“Sí, en este momento tiene seguridad”, afirmó.

El equipo de seguridad fue solicitado por el propio Rocha Moya, quien permanece en Sinaloa.

FGR mantiene investigación contra Rubén Rocha Moya

Asimismo, Omar García Harfuch informó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación formal contra Rubén Rocha Moya, relacionada con inmuebles del exfuncionario.

“Tengo entendido que la propia Fiscalía General de la República, con base en el requerimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe realizar —como ya lo informaron— una investigación formal y oficial” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Esto ocurre tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo vincula con el Cártel de Sinaloa.

México pide más pruebas a Estados Unidos por caso Rocha Moya

Pese a que las investigaciones continúan, el Gobierno de México señaló en una primera respuesta que las autoridades estadounidenses no han presentado elementos suficientes que acrediten la urgencia de la detención.

Por ello, la solicitud no se considera debidamente fundamentada y se requiere mayor evidencia.

En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a Estados Unidos más datos de prueba para avanzar en las indagatorias y determinar la viabilidad de la detención provisional con fines de extradición.