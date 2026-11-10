Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la FGR es quien busca que Inés Gómez Mont sea traía a México por los delitos que tiene en el país.

El secretario dijo en la mañanera del pueblo con Claudia Sheinbaum del 10 de noviembre de 2026, que la FGR deberá informar sobre el argumento con el que pedirán sea enviada a México.

Omar García Harfuch confirma que se busca que Inés Gómez Mont sea traída a México

La detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos son ajenos a los que se le acusan en México. Sin embargo, autoridades en el país están en búsqueda de que sea procesada aquí por los delitos de los que se le acusan.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC. (Tomada de video/@ClaudiaSheinbaumP)

Información dada por Omar García Harfuch confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien está haciendo el trabajo de que Inés Gómez Mont sea enviada a México desde Estados Unidos, pues en Norteamérica su detención fue por problemas migratorios en aquel país.

Sin embargo, dijo que cómo los trámites se están realizando aún no se conoce si la FGR pedirá la extradición o deportación de la conductora.

Harfuch aseguró que diría a la FGR que informe sobre el proceso por Inés Gómez Mont, además de que su esposo, Víctor Álvarez Puga también fue detenido en Estados Unidos aunque en México también fue buscado por Interpol.