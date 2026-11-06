Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga se habrían divorciando, de acuerdo con diversas versiones sobre su separación.

Tras la detención de Inés Gómez Mont el pasado 30 de octubre en Florida, comenzó a circular que la conductora estaría divorciada de Víctor Álvarez Puga e incluso se rumora una infidelidad.

Inés Gómez Mont se estaría divorciando de Víctor Álvarez Puga

Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont se habrían separado tras más de 8 años de matrimonio y en medio de las acusaciones en su contra.

El periodista Alberto Tavira asegura dicha información. Aparentemente, el trámite legal ya habría concluido en Estados Unidos.

Inés Gómez Mont (Agencia México )

Algunos cuestionan el motivo de la separación de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, ya que se especula que este divorcio podría ser una estrategia legal tras tener ordenes de aprehensión en México.

Por otro lado, trascendió que hubo una tercera en discordia y esto habría provocado la separación hace 2 años, pero dicha información no ha sido confirmada.

Inés Gómez Mont habría dado señales de su separación de Víctor Álvarez Puga

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga se casaron en 2015 en una boda secreta y permanecieron juntos al menos 8 años, ya que se desconoce la fecha exacta de su divorcio.

La conductora habría dado señales de su separación tras borrar todas sus fotografías con Víctor Álvarez Puga de Instagram hace algunos años.

La separación de Inés Gómez Mont y el empresario se dio en medio de sus problemas legales en México.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (Agencia México )

La pareja y sus hijos huyeron de México tras confirmarse que tenían órdenes de aprehensión por diversos delitos.

Víctor Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2026 en Florida por cuestiones migratorias, y posteriormente fue puesto en libertad tras pagar una fianza.

Inés Gómez Mont fue detenida en octubre 2026 por temas migratorios y continúa arrestada en Broward Transitional Center en Florida.