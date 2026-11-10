Grettell Valdez habló de su amistad con Inés Gómez Mont y reveló si aún tiene contacto con ella tras su detención en Florida el pasado 30 de octubre.

Inés Gómez Mont era allegada de varias personalidades del medio, quienes han negado tener un vínculo con ella tras estar prófuga de la justicia por 5 años.

Grettell Valdez rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont era amiga de Grettel Valdéz antes de que huyera de México, luego de que se giraran tres órdenes de aprehensión en su contra.

Grettell Valdez reveló que lleva años sin tener contacto con Inés Gómez Mont, pero lamenta que sus hijos tengan que vivir una situación tan compleja.

A mí me duele infinitamente la situación, hace años que ni tengo relación con ella (Inés Gomez Mont), lo único que le deseo son bendiciones. Grettell Valdez

Grettel Valdez (Instagram/@grettellv)

La actriz le deseó lo mejor a Inés Gómez Mont y mostró su preocupación por los hijos de la conductora.

“Creo que todos tenemos empatía cuando hay niños de promedio”, mencionó la actriz.

Amigas y excompañeros de Inés Gómez Mont niegan tener contacto con ella

La detención de Inés Gómez Mont llevó a los medios a cuestionar a sus amigas y excompañeros sobre la conductora.

Galilea Montijo, quien era una de las mejores amigas de la conductora, negó saber algo de Inés Gómez Mont o del caso en su contra.

Igual que ustedes no sé nada del tema, por eso no hablo del tema, porque no se nada y menos de política. Galilea Montijo

Por otro lado, los excomapñeros de TV Azteca de Inés Gómez Mont se deslindaron de ella y mencionaron que llevaban más de 10 años sin hablar con ella.

Incluso, recordaron que Inés Gómez Mont dejó de trabajar en TV Azteca en 2008 y acusaron al gobierno de México de relacionarlos con el caso para desprestigiar a la televisora.