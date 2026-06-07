Un día después de la fuerte explosión en Tepeaca, Puebla, el alcalde municipal Alfredo Velázquez Romero informó que la Fiscalía General de la República (FGR) indagará el origen de las cuatro pipas de gas que estallaron.

“A partir del día de ayer, todo está bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y buscar a los responsables de esta vil acción” Alfredo Velázquez Romero, alcalde de Tepeaca

Inicialmente, la Coordinación de Protección Civil de Puebla había señalado que las pipas resguardaban combustible de forma ilegal, por lo que se investiga relación con el delito de huachicoleo.

A través de un video difundido en redes sociales, el alcalde comentó que, afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas ni traslados médicos de gravedad.

Además de resaltar el trabajo de las autoridades, el alcalde Alfredo Velázquez Romero hizo un llamado a la ciudadanía para brindar cualquier información que permita dar con los responsables.

Comunicado del Presidente Municipal de #Tepeaca, Alfredo Velázquez Romero (@alfredo_vr1 ) referente a los acontecimientos ocurridos el 4 de junio en la colonia San Juan Negrete pic.twitter.com/FTMfN6rDjR — Tepeaca Noticias (@TepeacaNoticias) June 6, 2026

Alfredo Velázquez Romero descarta riesgos tras primera explosión en Tepeaca

En cuanto a posibles riesgos, el alcalde de Tepeaca aseguró que no se registrarán nuevas explosiones en la zona, ya que, según indicó, el gas que ocasionó el primer incidente ya fue controlado.

Puedo decirle con toda confianza, ya no existe riesgo alguno Alfredo Velázquez Romero, alcalde de Tepeaca

Según el alcalde, los trabajos para controlar el incendio y prevenir nuevas explosiones se extendieron durante 30 horas, en colaboración con los tres niveles de gobierno.

Actualmente, aseguró, ya no existe riesgo para la población, incluida la zona donde se ubican el Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, el Hospital General de Tepeaca y un campus de la BUAP.

Explota pipa de gas LP en Tepeaca (@pepelemini/ X)

¿Qué paso en Tepeaca?

Según el alcalde, la situación se detectó gracias a una llamada anónima alrededor de las 10:00 horas jueves 4 de junio, en la que se denunció la presencia de pipas ilegales en la colonia San Juan Negrete.

Agregó que las autoridades estatales llegaron en un primer momento, pero que, debido a la situación, las autoridades federales se movilización para brindar su apoyo y contener el incendio.

Por ahora, dijo el alcalde, las investigaciones para encontrar a los responsables de la explosión en Tepeaca quedarán en manos de la FGR, destacando que no se registraron víctimas mortales.