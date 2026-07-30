Autoridades federales mantienen bajo resguardo un inmueble ubicado en Coatepec, Veracruz, que inicialmente fue señalado en versiones extraoficiales como una supuesta refinería clandestina.

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad aclaró la naturaleza del sitio y explicó qué ocurre con las investigaciones.

El inmueble, asegurado desde el 29 de julio de 2026, se localiza sobre la carretera Xalapa-Coatepec, donde continúa un operativo de seguridad mientras avanzan las diligencias ministeriales.

¿Qué pasa con la supuesta refinería clandestina de Coatepec?

Tras la difusión de versiones que apuntaban a la existencia de una refinería clandestina, el Gabinete de Seguridad informó, a través de sus canales oficiales, que el inmueble no corresponde a una refinería.

De acuerdo con la autoridad, el sitio es un centro de almacenamiento de hidrocarburos, por lo que continúa bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones.

Asimismo, confirmó que el predio permanece custodiado por elementos de la Guardia Nacional (GN), en tanto personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realiza las diligencias e investigaciones ministeriales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el inmueble tiene alguna relación con un grupo del crimen organizado.

Corporaciones mantienen el resguardado el inmueble, hasta este 30 de julio, el operativo de seguridad permanece activo con la participación de:

Guardia Nacional (GN).

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Fiscalía General de la República (FGR).

En relación con la información difundida sobre la supuesta localización de una refinería clandestina en Coatepec, Veracruz, se precisa que el inmueble corresponde a un centro de almacenamiento de hidrocarburos y no a una refinería.



El predio se encuentra bajo resguardo de la… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 30, 2026

Predio estaba cerca de una planta de gas

De acuerdo con reportes del medio La Silla Rota, en el predio fueron localizados vehículos, pipas, tanques de almacenamiento de combustible y presunto personal que operaba el sitio.

El inmueble también se encuentra cerca de una planta de gas. No obstante, hasta ahora no existe información oficial que confirme alguna relación entre ambas instalaciones.

El Gabinete de Seguridad no ha confirmado un posible vínculo entre la planta de gas y el centro de almacenamiento de hidrocarburos, por lo que las investigaciones continúan.