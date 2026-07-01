Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, señaló que el asesinato de su esposo Carlos Manzo fue un crimen de Estado.

Así lo dijo en redes sociales a ocho meses de su asesinato, el 1 de noviembre de 2025 en el plaza central de Uruapan.

La alcaldesa de Uruapan tituló un tuit como “Un crimen de Estado” en el que colocó una foto con su fallecido esposo Carlos Manzo con ella.

Grecia Quiroz denuncia cortinas de humo en investigación del caso Manzo

Grecia Quiroz dijo que a nadie le ha importado investigar quién mató a Carlos Manzo y denunció la existencia de cortinas de humo para desviar la atención.

Destacó que en este tiempo, a pesar de detenciones, no se ha querido llegar a los autores intelectuales.

“A 8 meses en donde únicamente han detenido a personas que tuvieron participación indirecta, pero a nadie le ha importado investigar verdaderamente quién te mandó a quitar la vida” Grecia Quiroz. Alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz lamenta falta de apoyo al caso Carlos Manzo y a madres buscadoras

Grecia Quiroz tambien mencionó a los miles de mexicanos que atraviesan por la pérdida o ausencia de seres queridos como las madres buscadoras que han recibido criticas y represión en lugar de recibir apoyo.

“Recuerdo a… madres buscadoras que lejos de recibir apoyo, reciben críticas y represión” Grecia Quiroz. Alcaldesa de Uruapan

Quiroz lamentó que Carlos Manzo se sume a las cifras de personas y presidentes municipales que fueron asesinados y no estan con sus familias.

Señaló que su esposo fue asesinado por buscar decir la verdad, confrontar al sistema y la corrupción en el poder.

La alcaldesa de Uruapan también mencionó a los miles de mexicanos que atraviesan por la pérdida o ausencia de seres queridos como las madres buscadoras que han recibido criticas y represión en lugar de recibir apoyo.

Señaló que todas las injusticias quedan siempre en una carpeta de investigación a nadie le importa.