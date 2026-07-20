Javier Albarrán es un militante y coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) de Metepec, Estado de México.

El joven panista se quiso unir a la conversación sobre los derechos políticos-electorales de las mujeres en México, pero fue duramente criticado.

A continuación te contamos quién es este militante del PAN que propuso un “voto por familia”.

¿Quién es Javier Albarrán?

Javier Albarrán es un militante del PAN en el Estado de México con una actividad destacada en municipios como Metepec y la zona metropolitana de Toluca.

En redes sociales fue ampliamente criticado por proponer un “voto por familia” apoyándose en la idea de que el sufragio debe de ser considerado como un acto familiar y no individual en México.

Sin embargo dejó al aire situaciones como la violencia intrafamiliar, machismo, el derecho de ejercer el voto de las mujeres y el derecho a pensar distinto entre los individuos de la familia, por lo que fue duramente criticado en redes sociales.

¿Qué edad tiene Javier Albarrán?

De acuerdo con reportes de medios Javier Albarrán podría tener en 2026, 30 años de edad.

¿Quién es su esposa Javier Albarrán?

La esposa de Javier Albarrán es la artista Sofía Núñez, con quién lleva un joven matrimonio de pocos años.

¿Qué signo zodiacal es Javier Albarrán?

Se desconoce el signo zodiacal de Javier Albarrán, al no tener una fecha de cumpleaños pública.

¿Cuántos hijos tiene Javier Albarrán?

En junio de 2026, Javier Albarrán se convirtió en papá por primera vez, de Emilio Javier.

¿Qué estudió Javier Albarrán?

Javier Albarrán es licenciado en Administración Pública y Política por la Universidad Iberoamericana y especialista en Administración de Negocios.

¿En qué ha trabajado Javier Albarrán?

La vida profesional de Javier Albarrán hasta el momento ha estado centrada en la política del Estado de México.

Primero como:

Miembro de Movimiento Ciudadano (MC)

Militante del PAN en el mismo Estado de México en octubre de 2025























