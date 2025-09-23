Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México descarta debate con Gustavo Petro, presidente de Colombia sobre casos de B-King y Regio Clown.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del 23 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no tendrían malas relaciones diplomáticas con Colombia pese a crimen en contra de los músicos.

El pasado lunes 22 de septiembre se confirmó que un par de cuerpos hallados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México correspondían a los músicos colombianos de quienes se reportó su desaparición desde el pasado 16 de septiembre después de asistir a un gimnasio en Polanco en la Ciudad de México (CDMX).

Al ser cuestionada sobre los casos de B-King y Regio Clown, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum descartó debate con Gustavo Petro ante un uso político por esta situación.

Asimismo aclaró que los detalles de estas investigaciones serán llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad de México, mientras que se mantienen en contacto con el Gobierno de Colombia.

Recordó que la carpeta de investigación por desaparición de los músicos colombianos se abrió en la Ciudad de México (CDMX) y de inmediato la Fiscalía capitalina inició con la búsqueda, pero días después B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en el Estado de México.

Además la presidenta de México aseguró que las muertes de los músicos colombianos B-King y Regio Clown es un “lamentable episodio” de que tiene que hacerse una investigación a fondo.

“Se está en contacto con el Gobierno de Colombia a través de la cancillería (...) no voy a entrar en debate con el presidente Petro, yo creo que es un lamentable episodio del que tiene que hacerse la investigación a fondo y por supuesto la relación diplomática que tiene que haber con Colombia” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También ante las veces que el presidente Gustavo Petro se refirió a la presidenta Claudis Sheinbaum como miembro del M19 de Colombia, la mandataria mexicana lo negó.

Aseguró que nunca en su vida ha sido miembro del M19 o Movimiento 19 de Abril, el cuál era un movimiento guerrillero urbano de Colombia en las décadas de 1970 y 1980.