El cantante Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, encontrado muerto en el Estado de México, admitió tener lazos familiares con un integrante del Clan del Golfo en Colombia.

Fue durante una entrevista que B-King ofreció para la televisión colombiana en 2022, en donde reconoció vínculos entre él y Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”, exlíder narcotraficante del Clan del Golfo.

Los cuerpos de los músicos B-King y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) fueron encontrados en el Estado de México, presuntamente junto a un narco mensaje, a casi una semana de que fueran reportados como desaparecidos.

Esto, tras ser vistos por última vez el 16 de septiembre de 2025 en Polanco, en la Ciudad de México (CDMX).

Encuentran muertos a B-King y Regio Clown, DJs colombianos desaparecidos en CDMX (Especial)

B-King admitió tener vínculos familiares con el Clan del Golfo en Colombia

Durante una entrevista para el programa colombiano “Lo sé Todo”, B-King admitió tener vínculos familiares con el Clan del Golfo, tras reconocer que era sobrino de Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”.

En la charla, B-King admitió que Fritanga, excapo del Clan del Golfo, “era su tío”, alguien a quien dijo quería mucho y que siempre lo había ayudado desde que nació.

Además, B-King calificó a Camilo Torres Martínez como un “Robin Hood” de muchas personas en Colombia, asegurando que era una persona muy caritativa y quien gusta de ayudar a los demás.

En dicha entrevista, el cantante B-King aseguró que su tío, pese a los “errores” que cometió como excapo del Clan del Golfo, “ya los había enmendado”.

“Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací.... Te puedo decir la verdad: (Camilo Torres Martínez) es una persona muy caritativa y es el ‘Robin Hood’ para muchas personas en Colombia”. B-King

Fiscalía CDMX confirma muertes de los colombianos B-King y Regio Clown

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, confirmó el lunes 22 de septiembre, que los músicos colombianos B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos.

Mediante un comunicado, la dependencia explicó que fue desde el 17 de septiembre, un día después de su desaparición, que se localizaron sus cuerpos en el Estado de México.

Al respecto, la fiscalía CDMX resaltó que con la colaboración de la fiscalía de Estado de México, autoridades localizaron los cuerpos de 2 personas en el municipio de Cocotitlán.

Ante estos hechos, se llevaron a cabo labores de búsqueda e identificación; familiares de Bayron Sánchez (B-King) reconocieron sus restos ante las autoridades de Tlalnepantla, Estado de México.

Debido a esto la Fiscalía de la CDMX, llevará a cabo las investigaciones, con el objetivo de localizar a los responsables y conocer los motivos de este doble homicidio.