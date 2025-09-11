La empresa detrás de la explosión de pipa en Puente La Concordia y propietaria de Gas Silza, Grupo Tomza, se ha visto relacionada con otros accidentes de otras subsidiarias como Gas Tomza.

Y es que la tarde del miércoles 10 de septiembre, en la alcaldía Iztapalapa, a la altura del Puente La Concordia, tuvo lugar una explosión de pipa de Gas Silza, que dejó un total de 97 heridos y 8 muertos.

En consecuencia, Gas Silza será investigado por la explosión en Puente La Concordia y habría emitido un comunicado en el que asumió la responsabilidad de lo ocurrido.

Grupo Tomza: otros accidentes relacionados con la empresa involucrada en explosión de Puente La Concordia

Grupo Tomza es una de las empresas de la familia Zaragoza, dueños de Silza y de la pipa que explotó el miércoles 10 de septiembre 2025, sin embargo, no es el único accidente que los ha involucrado.

Desde 2007, las gaseras de Grupo Tomza han estado relacionadas en al menos 15 accidentes, la primera fue en mayo de dicho año, en Puebla, cuando uno de sus tanques provocó una explosión que dejó 3 heridos.

Así como una explosión de pipa el 15 de octubre de 2013 con un saldo de 7 muertos en Amozoc, Puebla, por la que Gas Tomza pagó 52 millones de pesos.

Una semana después, el 23 de octubre 2013, una fuga de gas de otra de sus pipas ocasionó una explosión en Mérida Yucatán, por el que resultaron 2 muertos y varias personas heridas, entre ellas una menor de edad.

Otros de los accidentes relacionados a Grupo Tomza tuvo lugar el 12 de agosto en Mocorito, Sinaloa, cuando un repartidor de gas chocó contra una camioneta; el hecho dejó un muerto y dos heridos, sin aclarar responsabilidad.

Mientras que en abril 2025 en la autopista México-Tuxpan, una volcadura de otra pipa de Gas Tomza provocó tres heridos; junto a dos accidentes en Quintana Roo, en los años 2024 y 2021.

Igualmente en Tuxpan, Veracruz, tuvo lugar una explosión de una de sus plantas el 18 de enero de 2014, la cual dejó dos muertos, mismo año en el que otra pipa cayó en un barranco en La Victoria Castillotla, Puebla, con tres heridos.

Incendio tras la explosión en la gasera Tomza en Amozoc, Puebla (Hilda Ríos / Cuartoscuro)

Grupo Tomza: accidentes no son los únicos antecedentes de la empresa involucrada en explosión de Puente de la Concordia

Tras el accidente en Amozoc, Puebla, de 2013, la Secretaría de Energía dio a conocer que Gas Tomza enfrentaría sanciones administrativas independientes de la investigación de la explosión, debido a diversas faltas.

En ese momento señalaron que 16 de sus pipas presentaban faltas administrativas y 11 no estaban registradas ante la Sener, otras 5 tenían válvulas vencidas, sin embargo, no se anunció ninguna detención dentro de Grupo Tamza.

De manera reciente, en 2024 Grupo Tomza fue multada en Costa Rica, debido a la falta de mantenimiento de sus cilindros, los cuales también han sido reportados en México ya que robarían a sus consumidores.

Otras acusaciones sin confirmación contra Grupo Tomza es presunta corrupción, tanto en Baja California presuntamente por obtener beneficios gubernamentales acorde con el periodista Hiroshi Takahashi.

Como en Veracruz, ya que en 2022 se el relacionó con el caso Odebrecht y Emilio Lozoya; mientras que en 2021, la Guardia Nacional habría encontrado pipas de Grupo Tomza utilizadas en el robo de gas LP.