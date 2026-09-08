Este 8 de septiembre la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, solicitará formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación sobre el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

Grecia Quiroz sostiene que la fiscalía estatal de Michoacán ha estancado el caso de Carlos Manzo y exige indagar posibles vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, yendo más allá de la captura de los autores materiales.

Esta petición ocurre en un clima de alta tensión política en Michoacán, donde Quiroz denuncia una campaña de persecución en su contra debido a sus aspiraciones futuras.

Grecia Quiroz busca que la FGR atraiga el caso de Carlos Manzo

Grecia Quiroz acudirá este martes 8 de septiembre a las instalaciones de la FGR en la CDMX para solicitar formalmente que la federación atraiga la investigación por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Grecia Quiroz asegura que asesinato de Carlos Manzo es un crimen de Estado (Grecia Quiroz/ X)

La presentación está programada para las 13:00 horas en las oficinas de la FGR ubicadas en la colonia Doctores, donde Quiroz buscará asumirse jurídicamente como víctima indirecta dentro del expediente.

Grecia Quiroz sostiene que la investigación liderada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán se encuentra estancada y que no ha profundizado en líneas de investigación esenciales.

Exige que la indagatoria no se limite a quienes ejecutaron físicamente el crimen, sino que se agoten las hipótesis para identificar a quienes planearon, financiaron, facilitaron u ordenaron el asesinato.

Un punto medular de su solicitud es indagar las posibles colusiones y complicidades entre actores políticos y grupos del crimen organizado.

Por su parte, Claudia Sheinbaum remarcó que Quiroz está en su derecho de hacer la petición, pero subrayó que corresponderá exclusivamente a la FGR decidir si atrae el caso.

Petición de Grecia Quiroz a la FGR se da en un momento criticó en Michoacán rumbo a las elecciones del 2027

La petición de Grecia Quiroz para que la FGR atraiga el caso de Carlos Manzo se presenta en un momento de fuerte efervescencia política rumbo a las elecciones del 2027.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha exigido públicamente que el celular de la víctima sea entregado a la Fiscalía local para integrarlo a la investigación y esclarecer la motivación del homicidio.

Grecia Quiroz se opone a entregar el dispositivo a la custodia de la Fiscalía de Michoacán debido a una profunda desconfianza hacia la autoridad estatal y al temor de que la información sea modificada.

Su condición es que cualquier revisión se realice únicamente en su presencia y que el aparato permanezca bajo su resguardo.

A raíz de estas exigencias, auditorías y denuncias en su contra, Quiroz ha denunciado campañas de desprestigio y una persecución política que busca encarcelarla o “quitarla del camino” políticamente.