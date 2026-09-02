Un juez desechó el amparo presentado por Ramón Ángel, alias “R1”, con el que buscaba frenar su posible extradición a Estados Unidos.

La decisión se tomó porque los amparos no aplican ante escenarios ficticios, pues actualmente no existe ninguna orden de extradición contra el “R1″.

La Ley de Amparo solo permite impugnar actos reales y actuales, no hipótesis que podrían o no ocurrir.

Por ahora, el “R1” permanece en el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde además enfrenta otros procesos judiciales.

“R1″ queda en prisión preventiva oficiosa (FGR)

“R1” se queda sin amparo porque extradición a Estados Unidos es un acto futuro e incierto

En la resolución del amparo presentado por la defensa del “R1″, se detalla que el juez determinó desechar la demanda presentada por el presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

El órgano jurisdiccional concluyó que el juicio de amparo no procedía, ya que se trataba de actos futuros cuya realización no era segura.

La resolución también señala que, para que un acto pueda ser impugnado mediante un juicio de amparo, este debe existir al momento de presentar la demanda.

Por ello, con base en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 217 de la Ley de Amparo, el juez decidió desecharlo, al considerar que la causa de improcedencia era evidente.

Así fue el traslado de Ramón Ángel “R1” tras captura en Jalisco (Especial)

“R1” enfrenta proceso por homicidio de Carlos Manzo

“El R1” se le identifica como líder de “Los Rs”, una célula delictiva ligada con el CJNG con presencia en Michoacán en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en Jalisco.

Además, se le relaciona con una serie de delitos, entre ellos: