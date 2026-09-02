Un juez desechó el amparo presentado por Ramón Ángel, alias “R1”, con el que buscaba frenar su posible extradición a Estados Unidos.
La decisión se tomó porque los amparos no aplican ante escenarios ficticios, pues actualmente no existe ninguna orden de extradición contra el “R1″.
La Ley de Amparo solo permite impugnar actos reales y actuales, no hipótesis que podrían o no ocurrir.
Por ahora, el “R1” permanece en el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde además enfrenta otros procesos judiciales.
“R1” se queda sin amparo porque extradición a Estados Unidos es un acto futuro e incierto
En la resolución del amparo presentado por la defensa del “R1″, se detalla que el juez determinó desechar la demanda presentada por el presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.
El órgano jurisdiccional concluyó que el juicio de amparo no procedía, ya que se trataba de actos futuros cuya realización no era segura.
La resolución también señala que, para que un acto pueda ser impugnado mediante un juicio de amparo, este debe existir al momento de presentar la demanda.
Por ello, con base en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 217 de la Ley de Amparo, el juez decidió desecharlo, al considerar que la causa de improcedencia era evidente.
“R1” enfrenta proceso por homicidio de Carlos Manzo
“El R1” se le identifica como líder de “Los Rs”, una célula delictiva ligada con el CJNG con presencia en Michoacán en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en Jalisco.
Además, se le relaciona con una serie de delitos, entre ellos:
- Homicidio de Carlos Manzo (como presunto autor intelectual)
- Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
- Posesión de cartuchos de uso exclusivo
- Delitos contra la salud: posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína
- Liderazgo criminal: señalado como jefe de Los Rs, célula vinculada al CJNG
- Relación con feminicidio de Valeria Márquez