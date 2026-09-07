El gobierno de Veracruz que encabeza Rocío Nahle, pagó 864 mil 200 pesos a los creadores de contenido Diego Ruzzarin y Farid Dieck por ofrecer conferencias durante el Festival del Mar 2026.

De acuerdo con documentos oficiales, los contratos con los que se acordaron los eventos de los influencers, fueron gestionados por la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER).

Cabe destacar que además del pago de 864 mil 200 pesos a Diego Ruzzarin y Farid Dieck, el gobierno de Rocío Nahle desembolsó más de 20 millones por otros eventos del Festival del Mar 2026.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz (Yerania Rolón Rolón)

Gobierno de Rocío Nahle pagó 864 mil 200 pesos a Diego Ruzzarin y Farid Dieck en Festival del Mar

Del 7 al 9 de agosto, el gobierno del estado de Veracruz encabezado por Rocío Nahle, celebró el Festival del Mar 2026, espacio donde se realizaron diversas presentaciones musicales y actividades culturales.

Como parte de la programación, Diego Ruzzarin y Farid Dieck ofrecieron conferencias magistrales en Coatzacoalcos, intervenciones para las que se destinaron recursos del erario público.

Sobre ello, el periodista Jorge García Orozco reveló que documentos oficiales refieren que la SECVER desembolsó un total de 864 mil 200 pesos por las conferencias de los creadores de contenido.

El contrato formal identificado como SECVER/DJ/CPS/239/2026 fue firmado directamente con Rosalba Herrera Ruíz en su calidad de representante y promotora de los ponentes contratados.

Diego Ruzzarín (@diegoruzzarin / Instagram)

Sobre las conferencias, se indica Diego Ruzzarin presentó la ponencia “10 pensadores que cambiaron mi vida”, en la que la revisó la obra de diversos autores y reflexionó sobre el consumo digital y el cuestionamiento a los discursos hegemónicos.

Por su parte, Farid Dieck impartió la conferencia “Construyendo un sentido al día siguiente” durante la que habló de resignificar las experiencias difíciles o fracasos para encontrar un propósito de vida.

Veracruz pagó más de 20 millones de pesos por eventos del Festival dle Mar 2026

Además del pago de 864 mil 200 pesos para Diego Ruzzarin y Farid Dieck, la Secretaría de Cultura de Veracruz erogó más de 20 millones de pesos totales durante la realización del Festival del Mar 2026.

El contrato más elevado etiquetado con la clave SECVER/DJ/CPS/280-BIS/2026 ascendió a 17 millones 115 mil 800 pesos, dinero destinado exclusivamente a la presentación de espectáculos musicales masivos.

Con el acuerdo mercantil con Producciones Internacionales VARGAD se acordaron los conciertos de diversos artistas como los siguientes:

Manuel Turizo

Nicho Hinojosa

Natalia Jiménez

La Arrolladora Banda El Limón

Las Tres Grandes en Coatzacoalcos

Además, el tenor Javier Camarena percibió la cantidad de 2 millones 349 mil 580 pesos mediante el contrato SECVER/DJ/CPS/238/2026 firmado con la agencia Representaciones Arinder.

Los compromisos financieros fueron autorizados por Rey David Manzanares Valenzuela desde la Unidad Administrativa, cargando los montos presupuestales a la partida de Espectáculos Culturales.