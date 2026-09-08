FC Barcelona vs Feyenoord se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 10:45 horas por Fox One.

Partido: FC Barcelona vs Feyenoord

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Camp Nou

Transmisión: Fox One

FC Barcelona vs Feyenoord: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El miércoles 9 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: FC Barcelona vs Feyenoord.

FC Barcelona vs Feyenoord: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido FC Barcelona vs Feyenoord iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.

Partido: FC Barcelona vs Feyenoord

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Camp Nou

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan FC Barcelona y Feyenoord a la Jornada 1 de la Champions League?

FC Barcelona va líder en LaLiga con 9 puntos.

Feyenoord, por su parte, marcha tercer lugar de Eredivise, con 8 puntos conseguidos.

Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.