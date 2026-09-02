El periodista Carlos Jiménez reveló que el multihomicidio en Atizapán, donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, habría tenido como móvil una disputa financiera por un préstamo de 300 mil pesos.

De acuerdo con la versión difundida, Diego Sebastián “N”, socio de Jonathan Meléndez, aprovechó la relación de confianza para ingresar al departamento en el residencial Grand Viure y desatar la agresión.

La Fiscalía del Estado de México confirmó su detención junto a Gerardo “N”, aunque mantiene abierta la investigación sobre el origen del crimen.

Asesinato de Jonathan Meléndez: un préstamo de 300 mil pesos sería el móvil (@c4jimenez / X )

Revelan que un préstamo de 300 mil pesos sería el móvil del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia

El periodista Carlos Jiménez (“C4”) señaló que un préstamo de 300 mil pesos fue el móvil del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia en Estado de México.

De acuerdo con la información revelada por el periodista, Jonathan Meléndez presuntamente había acordado prestarle la cantidad de 300 mil pesos a Diego Sebastián, quien era su socio de negocios.

Diego Sebastián acudió al penthouse del músico en Atizapán de Zaragoza. Sin embargo, la transacción económica no se pudo concretar, lo que desató una fuerte discusión entre ambos dentro del departamento.

Según declaraciones atribuidas al propio acusado, tras la acalorada discusión, este abrió fuego contra el tecladista de Camilo Séptimo y posteriormente asesinó a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a la empleada doméstica que se encontraba en la vivienda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene abierta la investigación sobre el caso y no ha ratificado de forma oficial que el dinero o la discusión por el préstamo hayan sido el móvil del crimen.

De acuerdo con los comunicados de la Fiscalía, la principal hipótesis oficial es que los agresores aprovecharon una relación de confianza previa con las víctimas para ingresar al complejo habitacional y al domicilio sin levantar sospechas ni forzar los accesos.

Esta sería la cronología del asesinato de Jonathan Meléndez

El martes 1 de septiembre, Jonathan Meléndez se comunicó con un amigo de confianza para informarle que tendría una reunión con uno de sus socios de negocios, con quien presuntamente sostiene algunos problemas.

De manera precavida, el tecladista le pide explícitamente a su amigo que alerte a las autoridades si pierde contacto con él después del encuentro.

A las 17:24 horas, cámaras de seguridad registran la llegada del presunto homicida, Diego Sebastián “N”, al complejo residencial Grand Viure en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza.

El periodista Carlos Jiménez reportó que un segundo implicado, Gerardo “N”, lo trasladó al sitio.

La Fiscalía del Estado de México estableció entre las 17:30 a las 19:40 horas como el lapso estimado en el que se ejecuta la agresión armada dentro del penthouse.

El agresor sometió y amarró a Jonathan Meléndez de pies y manos en la sala. Las cuatro víctimas son asesinadas: el músico, su esposa (Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo), su hija de tres años y la empleada doméstica (de 21 años).

La mascota de la familia, un perro, también es amordazada y asesinada en el sitio. Un menor de seis años, hijo de la pareja, logra sobrevivir ileso tras esconderse debajo de las cobijas de una habitación.

Diego Sebastián “N” huye del penthouse y, según reportes periodísticos, Gerardo “N” lo ayuda a escapar en el mismo automóvil en el que llegaron.

Preocupado por la falta de comunicación, el amigo de Jonathan acude al penthouse, detecta el crimen y avisa a los servicios de emergencia.

La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza acude al fraccionamiento residencial alrededor de las 23:50 horas, confirma los decesos y rescata al menor sobreviviente.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México localizan y detienen a Gerardo “N”, quien es puesto bajo investigación por su presunta participación en el traslado y facilitación de la huida del autor material.

Posteriormente las fuerzas del orden logran la captura de Diego Sebastián “N” (de 51 años) en la zona de La Marquesa, Estado de México.