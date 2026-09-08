Ariadna Montiel salió a la defensa de Julieta Ramirez ante los “falsos” señalamientos sobre un presunto acuerdo de cooperación con Estados Unidos.

“Los señalamientos que se hacen son falsos, ella ya salió a desmentir…yo le creo a Julieta (Ramírez)” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

De acuerdo con la presidenta nacional de Morena, Julieta Ramírez es una mujer honesta que ha defendido de manera férrea el movimiento por lo que cree en ella.

Esto ante la publicación de un reportaje donde se señala que la aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno de Baja California estaría negociando un acuerdo de cooperación.

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