Ramón Ángel ‘N’, alias “R1″, tramitó un amparo contra el proceso en su contra por los delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo informado, la audiencia constitucional del amparo será el 5 de octubre a las 11:20 horas, sesión en la que se analizará si se analizará el proceso de garantías del “R1.

Por ahora, el “R1″ permanece en el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde además enfrenta otros procesos judiciales.

¿Quién es Ramón Ángel Álvarez Ayala? Líder de los Rs (Gabinete de Seguridad)

“R1″: audiencia constitucional será el 5 de octubre de 2026

En medio del proceso en su contra, los abogados del “R1” presentaron un juicio de garantías con el expediente 1002/2026, impugnando la vinculación a proceso dictada por la jueza del caso, con sede en el Estado de México.

Con este amparo, el caso del “R1″ no se enviará al Tribunal de Enjuiciamiento para dictar el auto de apertura a juicio oral, una vez finalizada la etapa intermedia del proceso.

Mientras la jueza tendrá que justificar y explicar su decisión de vincularlo a proceso, la audiencia constitucional para revisar el amparo se llevará a cabo a las 11:20 horas del 5 de octubre 2026.

Así fue el traslado de Ramón Ángel “R1” tras captura en Jalisco (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Abogados del “R1″ buscan frenar su proceso con acusaciones a Sheinbaum

Los abogados del “R1” buscarían frenar su proceso, señalando a la presidenta Claudia Sheinbaum como autoridad responsable.

En su acusación, reclaman a la mandataria actos incomunicación y tortura, además de su presunta intención de expulsarlo a Estados Unidos.

El “R1″ enfrenta acusaciones en ambos países. En el caso de México: