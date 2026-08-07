Se vinculó a proceso a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, identificado como un líder operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un juez ratificó la prisión preventiva y otorgó un periodo de tres meses para concluir las investigaciones complementarias. Se le señala como el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del 2025.

Actualmente, el imputado se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde enfrenta cargos por homicidio calificado, narcotráfico y posesión de armas exclusivas del Ejército.

Vinculan a proceso a Ramón Álvarez, alias “R1″, presunto actor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

La vinculación a proceso de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “R1”, se formalizó el 7 de agosto de 2026, bajo acusaciones de posesión de armas y narcotráfico.

Las autoridades lo identifican como un líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y jefe de la célula operativa conocida como “Los Rs”.

“R1″ queda en prisión preventiva oficiosa (FGR)

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, enfrenta dos procesos legales distintos que se desarrollan de manera paralela:

Fuero Común (homicidio): Por su probable responsabilidad como autor intelectual del homicidio calificado de Carlos Manzo. También se le imputa el delito de lesiones relacionado con el mismo evento.

Fuero Federal (delincuencia organizada y drogas): Por portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, además de delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína

El juez ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa debido a la gravedad de los delitos y su perfil de alta peligrosidad.

Para el caso del homicidio, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras que para los delitos federales, el plazo establecido fue de dos meses.

El “R1” permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México.

Debido a su ubicación, las audiencias recientes se han llevado a cabo mediante videoconferencia.

En la misma resolución de vinculación a proceso se incluyó a su presunto cómplice, Jesús Salvador Vela Salazar, alias “El Chuy”, por los mismos delitos federales.

Ramón Ángel Álvarez Ayala es identificado como líder de “Los Rs”

“El R1” fue capturado el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales donde se registró un enfrentamiento armado.

Las investigaciones señalan que el asesinato de Carlos Manzo habría sido una represalia planeada por “Los Rs” tras la detención previa de un jefe de plaza de su organización.

Además, las autoridades investigan la posible relación de su estructura criminal con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan.

A la célula criminal conocida como “Los Rs”, identificada como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y liderada por Ramón Ángel Álvarez Ayala, se le atribuye una amplia gama de actividades ilícitas en los estados de Michoacán y Jalisco.

El grupo ejercía un fuerte control mediante la extorsión a sectores productivos clave, específicamente los sectores aguacatero, limonero y ganadero. También realizan cobro de piso a los comercios en general en sus zonas de influencia.

Dirigen operaciones de narcomenudeo y posesión de drogas con fines de comercio, tales como cocaína y clorhidrato de metanfetamina.

Se les vincula con la ejecución de homicidios, secuestros y actos de represalia, además de que la célula se dedica al tráfico y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La célula de “Los Rs” tiene una presencia operativa consolidada en municipios michoacanos como Uruapan, Apatzingán y Morelia, además de operar en el estado de Jalisco y, según algunos reportes, también en Guanajuato.