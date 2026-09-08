Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que su gobierno va a explicar el Paquete Económico 2027 durante sus conferencias mañaneras del miércoles 9 de septiembre y el jueves 10 de septiembre.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora; el titular de Banobras, José Alberto Mendoza Sánchez; y subsecretarios de Hacienda; van a explicar el paquete de leyes durante los dos siguientes días.

“Mañana viene Secretaría de Hacienda... miércoles y el jueves… mañana presentamos todas las leyes que estamos enviando al Congreso porque no solo es el paquete… vamos a enviar la ley de economía digital con el objetivo de reducir efectivo… el jueves vamos a presentar facilidades para micro y pequeñas empresas que también vienen en el paquete” Claudia Sheinbaum. Presidenat de México

El Paquete Económico 2027 se va a entregar por el titular de la SHCP en la Cámara de Diputados la tarde de este martes 8 de septiembre.

Hacienda explicará Paquete Económico 2027 de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que su gabinete hacendario va a explicar cómo viene el Paquete Económico 2027 y otras leyes que lo complementan el 9 y 10 de septiembre.

Una de las leyes complementarias, adelantó, es la Ley de Economía Digital, que busca reducir la circulación de dinero en efectivo.

De la misma manera, anunció que hay medidas hacendarias en beneficio de las micro y pequeñas empresas, que ha sido una demanda de los emprendedores.

Edgar Amador entregará Paquete Económico 2027 de Sheinbaum

Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, entregará el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados la tarde de este 8 de septiembre.

El Paquete Económico se compone principalmente de tres documentos, más las leyes que envíe la presidenta, como lo dijo ella misma.