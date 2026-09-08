Aunque los resultados de México en el informe de PISA 2025 no fueron los óptimos, Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, ve lo contrario para el país.

Schleicher mandó un mensaje optimista a México, asegurando que hay resiliencia, interés en los maestros por enseñar realmente y por los estudiantes en aprender más y entender lo que se les explica.

El mensaje de la OCDE a México por los resultados de PISA 2025

México aumentó en el área de ciencias, pero disminuyó en matemáticas y lectura. Sin embargo, los resultados, a la perspectiva de la OCDE, del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) son alentadores.

Con un mensaje en donde Andreas Schleicher destaca la resiliencia de México en la educación y el trabajo para que toda la población, aún en sitios marginados, estudie, son favorecedores.

Sin embargo, el mayor aplauso de la OCDE para México fue por la forma en que han llevado la educación tanto maestros, familias y estudiantes.

Esto debido a que el histórico del informe de PISA 2025 de México, muestra a maestros y maestras que tienen interés en que los estudiantes en verdad comprendan las lecciones.

A su vez, los estudiantes buscan comprender a fondo lo que están aprendiendo. Además de que tienen la capacidad de pedir ayuda para profesores, pero también a otros estudiantes.

Para la OCDE, esta es la verdadera forma en que se debe llevar la educación, dejando en los estudiantes el interés por aprender más y así puedan “moldear el mundo que les rodea”.

Por otra parte, explicó que aunque los números de PISA 2025 sobre México no parecen favorecedores, en realidad “se ha mantenido estable”.