Hoy miércoles 18 de febrero se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México; te decimos todo lo que tienes que saber.

Como cada año, en territorio nacional se realiza un simulacro con el objetivo de que la población adquiera los conocimientos necesarios para saber qué hacer y cómo actuar ante un sismo.

Este Primer Simulacro Nacional 2026 iniciará en punto de las 11:00 horas , tiempo del centro de México, en donde sonará la Alerta Sísmica en dispositivos móviles y los más de 13 mil altavoces en CDMX y Edomex.

Simulacro Nacional 2025 (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Lo que debes saber del simulacro de sismo en CDMX y Edomex hoy 18 de febrero

Según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, este Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, tiempo del centro el país.

El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará bajo la consideración de un hipotético sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 km de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

En este sentido, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, manifestó que la alerta sísmica en los altavoces de CDMX y Edomex será la misma que opera desde hace varios años.

En tanto, la alerta sísmica que se envía como mensaje a los dispositivos móviles tendrá cambios importantes a tomar en cuenta.

Velázquez Alzúa manifestó que el primero de ellos será que ya se realizan las tareas necesarias para que el volumen con el que suene la alerta sísmica sea más bajo que en ocasiones anteriores.

Asimismo, los mensajes ya no contarán con la frase “Alerta presidencial”, toda vez que se espera arroje únicamente el aviso de que se trata de un sismo.