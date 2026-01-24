Habrá simulacro de sismo en CDMX en febrero: checa la fecha y hora

El primer simulacro sísmico de 2026 ya ha sido programado en la Ciudad de México (CDMX), por lo que a continuación te decimos la fecha y hora para que no te tome por sorpresa.
Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, aseguró que este simulacro permitirá medir los tiempos de reacción y coordinación entre la población y las autoridades. Te damos los detalles.
Esta es la fecha y hora del primer simulacro de sismo en CDMX
De acuerdo con la información, el primer simulacro de sismo en CDMX se realizará el próximo 18 de febrero a las 11:00 de la mañana. Este marcará el arranque de los ejercicios de prevención de este 2026.
A diferencia de otros simulacros que se realizarán en el año, el de este febrero de 2026 solo está diseñado y programado para la CDMX, por lo que las alertas no sonarán en otras entidades.
La jefa de gobierno Clara Brugada prevé que durante el 2026 se realicen al menos tres simulacros en la CDMX, aunque las fechas de los próximos se darán a conocer durante el año.
Las autoridades de la CDMX señalaron que se evaluará, principalmente, la respuesta ciudadana y esto servirá para ajustar los planes de actuación en los futuros sismos.