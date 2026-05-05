El Sismológico Nacional precisó el mensaje que aparecerá en los celulares durante el primer Simulacro Nacional 2026, programado para este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

La alerta no solo emitirá sonido, sino que incluirá un texto con la hipótesis de un “sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, 55 km al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez”.

El aviso se reforzará con la leyenda “1er Simulacro Nacional 2026” y se activará en las 32 entidades del país.

Este es el mensaje que recibirás en tu celular durante el Simulacro Nacional

Durante el Simulacro Nacional, la alerta en celulares no sólo sonará, pues incluirá un mensaje para completar el ejercicio de prevención.

Por lo que el mensaje que en tu celular aparecerá sobre la alerta sísmica detalla un “sismo hipotético de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, 55 km al Noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez”.

Asimismo, el mensaje en la alerta de celulares del hipotético sismo se reforzará con la leyenda de 1er Simulacro Nacional 2026.

El SSN participará el 6 de mayo en el simulacro organizado por las autoridades en materia de Protección Civil. A las 11:00 horas, emitiremos un mensaje sobre un sismo hipotético de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, ~55 km al Noroeste de Acapulco, entre Petatlán… — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 5, 2026

¿Cuándo y a qué hora es el Simulacro Nacional?

El primer Simulacro Nacional 2026 está programado para realizarse este miércoles 6 de mayo en punto de las 11:00 de la mañana.

Asimismo, el Simulacro Nacional con alertas en bocinas y celulares será para las 32 entidades del país.