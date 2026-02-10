La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), anunció a través de sus redes sociales y un comunicado oficial, el simulacro nacional de sismo para el próximo 18 de febrero de 2026, en donde invitan a toda la población de la CDMX y Estado de México a participar.

De acuerdo con el comunicado, el simulacro de sismo del 18 de febrero que anuncia la CNPC, se hará en punto de las 11:00 horas en CDMX y Estado de México.

CNPC invita a la población a participar en el simulacro del próximo 18 de febrero

Tal y como se dio a conocer, las CNPC dio a conocer los detalles para el simulacro del próximo 18 de febrero, en donde invitó a toda la población de CDMX y Estado de México a participar.

El escenario bajo el cual se desarrollará el simulacro de sismo, se basará en la hipótesis de un terremoto de magnitud 7.2 en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Asimismo, se informó que durante el simulacro, se activarán los altavoces de la alerta sísmica, por lo que se pide a la población participar de manera organizada .

Estos ejercicios son clave en México ante su alta actividad sísmica; esto para evaluar protocolos de evacuación y coordinación civil, medir tiempos de reacción de los cuerpos de auxilio y mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía, además de poner a prueba planes de contingencia en edificios públicos, privados y viviendas.

Para participar la CNPC recomienda las siguientes acciones:

Verifica rutas de evacuación

Prepara una mochila de vida

Busca zonas seguras

Realiza el repliegue sin elevadores y con seriedad

Familiarizarse con alertas para respuestas efectivas en emergencias reales

La CNPC llama a simulacro nacional el próximo 18 de febrero 2026 (@CNPC_MX / X )