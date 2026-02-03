La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció el primer simulacro de 2026 para el 18 de febrero con una hipótesis de sismo fuerte.

De acuerdo con el Atlas de Riesgos del gobierno capitalino, el simulacro se realizará con la hipótesis de sismo magnitud 7.2.

Con ello, se desarrollará el ejercicio preventivo con el que se busca que la población civil realice las acciones necesarias para su protección durante un sismo.

La hipótesis de sismo para el simulacro del 18 de febrero en CDMX

El simulacro del miércoles 18 de febrero en la CDMX se llevará a cabo en punto de las 11:00 horas con una hipótesis de sismo magnitud 7.2.

Este supuesto sismo tendría un epicentro a 11km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, coordenadas 16.25° latitud Norte y 98.03° longitud Oeste y a 12 km de profundidad.

El sismo por el que se realizará el simulacro en CDMX sería con una aceleración máxima registrada en la capital del país de 60.92 centímetros por segundo cuadrados.

Asimismo, sería percibido en el Valle de México de la siguiente manera:

Fuerte: Zona lacustre y zona de transición

Moderado: Zona de lomas

La hipótesis de sismo para el simulacro en CDMX (Captura de pantalla)

Clara Brugada invita al primer simulacro en CDMX de 2026

Clara Brugada invitó a la población en general a participar en el primer simulacro de 2026 en la CDMX; cabe señalar que se trata de un ejercicio local, es decir, sólo ocurrirá en las alcaldías capitalinas.

Este ejercicio se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas, en coordinación con Protección Civil local y federal.

Si bien no se ha precisado, se espera que en este simulacro en CDMX se activen las alertas sísmicas de altavoces, así como las de los celulares, únicamente en la capital del país.

“Este 18 de febrero reforcemos nuestra cultura de protección civil participando activamente en el #PrimerSimulacro2026. Organízate con tu familia, en tu trabajo y toma la iniciativa para crear planes de acción ante emergencias reales y súmate a este ejercicio esencial para salvar vidas en la #CapitalDeLaTransformación.” Clara Brugada