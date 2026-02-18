Claudia Sheinbaum participó en el primer simulacro sísmico regional de 2026, realizado este miércoles 18 de febrero en CDMX y Edomex con la hipótesis de un sismo de 7.2 grados.

“Desde Palacio Nacional participamos en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en Ciudad de México y Estado de México. Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza.” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México siguió los protocolos de Protección Civil en Palacio Nacional y compartió imágenes en sus redes sociales, destacando que “la prevención es nuestra fuerza”.

Aunque Claudia Sheinbaum pidió retirar la leyenda de “Alerta Presidencial” en los mensajes de alerta, esta volvió a aparecer en algunos dispositivos móviles durante el simulacro.

Claudia Sheinbaum encabeza el simulacro de este 18 de febrero

Claudia Sheinbaum encabeza simulacro de este 18 de febrero en Palacio Nacional (@Claudiashein / X)

En las imágenes compartidas desde la cuenta de la presidenta de México, se muestra cómo fue la evacuación en el Patio de Honor de Palacio Nacional, mostrando a Sheinbaum junto a personal militar y civil reunidos de manera ordenada alrededor de la fuente central, destacando la coordinación institucional que hubo durante el simulacro.

Cabe recordar que el simulacro de este 18 de febrero, fue convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el cual simuló un sismo de magnitud 7.2 con epicentro hipotético en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Esto hizo que se activara la alerta sísmica en punto de las las 11:00 horas en más de 13 mil altavoces de la red de alerta temprana en CDMX y Edomex.

Se espera que este 2026, se lleven a cabo tres simulacros, contando el de este 18 de febrero:

Simulacro Regional - 18 de febrero a las 11:00 horas

Simulacro Nacional - 6 de mayo a las 11:00 horas por el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

Simulacro Nacional - 19 de septiembre a las 11:00 horas, por los aniversarios de los sismos de 1985 y 2017.

