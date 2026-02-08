Un sismo de magnitud 5.7 sacudió la tarde del 8 de febrero de 2026 al estado de Oaxaca, con epicentro en Puerto Escondido.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:42 horas y activando la alarma sísmica en la Ciudad de México (CDMX) y otras entidades.

La información señala que el epicentro del sismo de magnitud 5.7 se localizó a 19 kilómetros (km) al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca. Además, la dependencia detalló que el sismo de hoy contó con las siguientes coordenadas :

Latitud: 15.98

Longitud: -96.94

Profundidad: 10 km

Temblor hoy Oaxaca: Sismo de magnitud 5.7 sacude el noreste de Puerto Escondido (Captura / SSN)

Temblor hoy Oaxaca: CDMX sin daños por sismo de 5.7 en Puerto Escondido

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, informó mediante un mensaje que las primeras revisiones por parte del equipo Cóndores y patrullas en tierra no reportan afectaciones ni daños relevantes tras el sismo de 5.7 en Puerto Escondido, Oaxaca.

Clara Brugada señaló que se mantienen trabajos de revisión en las 16 alcaldías de la CDMX, para descartar cualquier situación que se haya podido presentar.

Temblor hoy Oaxaca: CDMX sin daños por sismo de 5.7 en Puerto Escondido (Captura / X)

Temblor hoy Oaxaca: Aeropuertos y servicios básicos con normalidad tras sismo de 5.7 en Puerto Escondido; no hay lesionados

Autoridades de Protección Civil del estado de Oaxaca, así como el propio gobernador Salomón Jara, informaron que tanto Aeropuertos como servicios básicos en la entidad operan con normalidad tras sismo de 5.7 registrado esta tarde en Puerto Escondido.

Autoridades estatales señalaron que el sismo activó de manera inmediata los protocolos de revisión, los cuales hasta el momento no reportan daños ni interrupciones en algún servicio.

Puntualizaron que se mantienen alerta en caso de posibles réplicas, así como continuarán las revisiones para descartar cualquier riesgo o afectación.

Temblor hoy Oaxaca (Captura / X)

En tanto, elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional activaron el Plan DN-III de ayuda a la población en caso de que esta sea requerida.

Por su parte, el titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que en Oaxaca se activaron los protocolos de revisión tras el sismo de 5.7 en Puerto Escondido, confirmando que no se reportan lesionados.

Además, también fueron activados los protocolos de revisión en los hospitales de Oaxaca, en donde hasta el momento no se reportan daños en las estructuras.