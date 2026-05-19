Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada por Roberto Martínez, para el Mundial 2026, el cual será el sexto torneo de este tipo para el astro portugués del futbol.

Quedaron fuera de la lista de Portugal jugadores como Rodrigo Mora, Ricardo Horta, Mateus Fernandes y Pedro Gonçalves, en la lista de 27 jugadores, en lugar de los 26 habituales. De última hora incluyó un cuarto portero: Ricardo Velho.

A continuación te compartimos la lista de Portugal para el Mundial 2026:

Porteros

Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) y Ricardo Velho (Gençlerbirligi).

Defensas

Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Mediocampistas

Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros

Joao Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026 (@selecaoportugal)

Cristiano Ronaldo se alista para jugar su sexto Mundial en el 2026

Con los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 como sus anteriores participaciones en la Copa del Mundo, a sus 41 años, Cristiano Ronaldo buscará el título en el torneo de la FIFA.

Junto a Lionel Messi y Memo Ochoa, Cristiano Ronaldo va por su sexta participación en el Mundial de la FIFA.

Con Portugal, CR7 es el máximo goleador del fútbol mundial cada vez más cerca de los mil goles en su cuenta.

CR7 suma 143 goles con Portugal, selección con la que ha ganado la Eurocopa 2016 y dos Nations League (2018-19 y 2024-25).

Entrenador de Portugal confía en llegar lejos en el Mundial 2026

Roberto Martínez, entrenador de Portugal, aceptó que en la selección lusa que encabeza Cristiano Ronaldo hay muchos sueños, “pero sólo tenemos tres partidos para empezar, este es nuestro Mundial”.

Con casi 40 partidos juntos, los integrantes de la selección de Portugal que buscarán el título del Mundial 2026, tienen fe en el compromiso y el talento para hacerlo bien.

“Es un día triste porque debemos jugar fuera a jugadores que nos han acompañado” Roberto Martínez, entrenador de Portugal

dejado fuera a Rodrigo Mora, Ricardo Horta, Mateus Fernandes y Pedro Gonçalves. Sorprendió, eso sí, dando una lista de 27 jugadores, en lugar de los 26 habituales. Y es que, a última hora, optó por incluir un cuarto portero: Ricardo Velho.