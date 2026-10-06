El gobierno de Mauricio Kuri sí informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita de Ronald Johnson a Querétaro, según oficio.

“En cumplimiento de lo instruido por el Consejo de Seguridad Nacional, mediante oficio STCSN/0065/2026, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional, así como garantizar una conducción ordenada y eficaz de los asuntos relacionados con la cooperación internacional, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: El próximo 2 de octubre de la presente anualidad, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contará con la visita del Embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald D. Johnson, con quien se abordarán diversos temas de interés común." Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

En el documento, fechado el miércoles 23 de septiembre de 2026, firmado por Mauricio Kuri y dirigido al Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se señala la visita del embajador de Estados Unidos en México a Querétaro para abordar “temas de intereses en común”.

Sin embargo, no se menciona el evento de colocación de la primera para la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro.

Hasta el momento, la SRE no ha emitido una postura oficial sobre el documento.

Gobierno de Kuri sí informó a la SRE sobre visita de Ronald Johnson, según oficio (Especial)

Según oficio, Kuri sí informó a la SRE sobre visita de Ronald Johnson

Vía redes sociales se difundió un oficio donde se asienta que Mauricio Kuri sí informó a la SRE sobre visita de Ronald Johnson del pasado viernes 2 de octubre, donde colocaron la primera piedra para la academia policial en Querétaro.

En el documento aparece la firma de recepción de la SRE con fecha del 25 de septiembre de 2026, una semana previa al evento donde estuvo embajador de Estados Unidos.

Gobierno de Kuri sí informó a la SRE sobre visita de Ronald Johnson, según oficio (Captura)

De acuerdo con lo comunicado por Mauricio Kuri, la visita de Ronald Johnson tendría efectos protocolarios y no implicaría “establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia”.

Incluso, puntualiza que no habrá participación o intervención de agentes extranjeros para investigar delitos o funciones que competen al Estado Mexicano.

“Es importante señalar que la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado Mexicano o que corresponda a las autoridades mexicanas.” Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

El oficio circula tras el cuestionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la ausencia de autoridades federales en el evento y que pidiera revisar a la SRE el proyecto por canales institucionales federales.

Debido a que no se pueden establecer una academia internacional sin la autorización del Gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Reportes indican que al evento de la Academia Internacional de Capacitación Policial, encabezado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, acudieron los representantes de la Sedena, FGR y Guardia Nacional:

Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la XVII Zona Militar

Javier Rodríguez Uribe, delegado de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Darío Valadez Arenas, representante de la Guardia Nacional