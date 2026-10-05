Claudia Sheinbaum habló del desaire que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, hizo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Gabinete de Seguridad, el pasado 2 de octubre, día en que se colocó la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

En el evento, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, fue el invitado de honor, mientras que autoridades mexicanas brillaron por su ausencia, esto inevitablemente despertó interés e incluso inconformidad.

“Mauricio Kuri no ha violado la ley”: Sheinbaum por academia de Querétaro

En su conferencia de prensa de este lunes 5 de octubre, laR Presidenta de México habló de la importancia de exhibir un evento que pese a su naturaleza excluyó a:

La Secretaría de Defensa Nacional

La Secretaria de Relaciones Públicas

El Gabinete de Seguridad.

No obstante, aclara que el desaire no deriva en un delito.

“Es un ejemplo de donde se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser. No creo que incurra un delito como tal, pero si es importante decirlo, exhibirlo, porque si no se hace normal algo que no es normal” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Asimismo, dejó claro que existe una buena relación con Ronald Johnson, aún cuando hay temas que no se tratan con SRE como lo marca la ley.

“Hemos tenido buena relación con el embajador y ha ayudado a resolver temas con Estados Unidos, pero sí han habido temas que nos preguntamos por qué no se hacen a través de Relaciones Exteriores, como lo marca la ley” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (Especial)

Claudia Sheinbaum pide a la SRE revisar el proyecto de la academia en Querétaro

Al no conocer en su totalidad el proyecto de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la SRE hacer una revisión para asegurar que cumpla con los requisitos necesarios para una colaboración con Estados Unidos.

Sheinbaum explica que México puede recibir capacitación e incluso equipo de seguridad de instituciones estadounidenses, pero estos acuerdos deben realizarse a través de la SRE y con la aprobación del Gabinete de Seguridad.

Cabe mencionar que Academia Internacional de Capacitación Policial estará ubicado dentro del Complejo de Seguridad Rhino. Ofrecerá capacitación a policías en la detección e intercepción de drogas, armas, dinero ilícito y otros tipos de contrabando.