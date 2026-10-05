Representantes de Sedena, FGR y Guardia Nacional participaron en primera piedra de academia policial en Querétaro.

De acuerdo con reportes, al evento del pasado viernes 2 de octubre encabezado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, acudieron:

Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la XVII Zona Militar

Javier Rodríguez Uribe, delegado de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Darío Valadez Arenas, representante de la Guardia Nacional

La aclaración se da tras el cuestionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la ausencia de autoridades federales en el evento y pidiera revisar el proyecto por canales institucionales federales.

Representantes de Sedena, FGR y Guardia Nacional acuden a colocación de primera piedra de academia policial en Querétaro

Los representantes de Sedena, FGR y Guardia Nacional acudieron a colocación de primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro.

De acuerdo con el gobernador Mauricio Kuri, la academia busca elevar los estándares de los policías estatales mediante la profesionalización.

En ella se capacitarán elementos policiales tanto de Querétaro, el resto de México y de otros países de América Latina.

El gobernador de Querétaro también destacó la estrecha relación que ha mantenido con Estados Unidos, la cual se ha traducido en cooperación económica y colaboración en materia de seguridad.

Representantes de Sedena, FGR y Guardia Nacional participan en primera piedra de academia policial en Querétaro (Captura)

Ronald Johnson celebra academia policial en Querétaro

Mediante un comunicado el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró que Querétaro establezca la academia policial y la cooperación con el gobernador Mauricio Kuri.

“En nombre del presidente Trump, acompañé al gobernador Kuri en la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro. Esta instalación demuestra que enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia. Cuando nuestras comunidades son seguras, las empresas pueden invertir, las economías pueden crecer y las familias pueden prosperar. Querétaro es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Durante la última década, los Estados Unidos han invertido más de 10 millones de dólares en apoyo para capacitación y equipamiento en Querétaro." Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Destacando que en la última década Estados Unidos ha invertido más de 10 millones de dólares en apoyo para capacitación y equipamiento en el estado.

Mauricio Kuri y Ronald Johnson se encuentran para la academia policial de Querétaro (@makugonz / Instagram)

Logrando ayudar a las instituciones de seguridad y justicia de Querétaro, con 4,732 participantes capacitados, incluidos 1,714 de la FGE Querétaro.

Además brindar capacitación especializada, laboratorios forenses acreditados internacionalmente, unidades, caninas y tecnología y equipo forense.

Ronald Johnson puntualizó que la academia fortalecerá la cooperación de Estados Unidos y Querétaro así como la seguridad en las comunidades.