Claudia Sheinbaum solicitó aclaraciones sobre la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en Querétaro, un proyecto en el que participó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

“Tiene que dar explicaciones el gobernador; porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del Gobierno de México, y particularmente la Secretaria de Relaciones Exteriores. El embajador sabe que debe ser a través de la SRE que hay buena relación, y también el gobernador tiene buena relación con el Gabinete de Seguridad, entonces ¿Cómo qué con el embajador una academia internacional de capacitación en el estado de Querétaro?” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 5 de octubre de 2026, la presidenta de México cuestionó que una iniciativa relacionada con temas de seguridad avanzara sin la presencia de autoridades federales competentes, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional o integrantes del Gabinete de Seguridad.

No obstante, Claudia Sheinbaum precisó que no considera que exista alguna conducta irregular por parte del gobernador Mauricio Kuri.

Claudia Sheinbaum ordena a la SRE contactar a Mauricio Kuri y Ronald Johnson

Claudia Sheinbuam señaló que cualquier colaboración internacional relacionada con seguridad debe conducirse mediante los canales institucionales correspondientes, por ello, pidió al canciller comunicarse tanto con Mauricio Kuri como con Ronald Johnson para conocer los detalles del proyecto.

Sheinbaum explicó que la academia en Querétaro estaría enfocada en capacitación para combatir delitos como tráfico de drogas, armas, dinero ilícito y contrabando, actividades relacionadas con delitos federales.

La presidenta también aclaró que no considera que Mauricio Kuri haya cometido un delito por el acto, pero sostuvo que la situación debe revisarse porque “no es normal” que un proyecto de esta naturaleza avance sin la participación del Gobierno de México.

Asimismo, Sheinbaum destacó que mantiene una buena relación tanto con el gobernador queretano como con el embajador estadounidense Ronald Johnson, aunque insistió en que la cooperación en materia de seguridad debe respetar los canales diplomáticos e institucionales establecidos.