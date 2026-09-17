El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, con un ejercicio de alcance nacional para fortalecer la preparación ante emergencias.

La convocatoria del Segundo Simulacro Nacional 2026 para este 19 de septiembre, es organizada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 sonará la alerta sísmica en los sistemas de difusión correspondientes y también se realizará una prueba del sistema de alertamiento en teléfonos celulares.

Los dispositivos compatibles recibirán un mensaje acompañado de sonido y vibración, identificado claramente como simulacro.

¿Cuál será la hipótesis del Segundo Simulacro Nacional 2026?

A diferencia de un escenario único para todo México, el Segundo Simulacro Nacional 2026, contempla cinco hipótesis sísmicas regionales, diseñadas de acuerdo con las características y riesgos de cada zona.

En la Zona Centro, el escenario será un sismo de magnitud 7.7, con profundidad de 67 kilómetros y epicentro a 15 kilómetros al SSO de Tehuacán, Puebla.

Segundo Simulacro Nacional 2026 del sábado 19 de septiembre (Gobierno de México )

Para la Zona Noroeste se plantea un movimiento de magnitud 7.1, con epicentro al sureste de Mexicali, Baja California; mientras que en la Zona Noreste será de magnitud 5.2, con epicentro al oeste de Allende, Nuevo León.

También habrá escenarios para la Península de Yucatán, con magnitud 7.0, y el Golfo de Tehuantepec, con magnitud 7.6 y epicentro al suroeste de Tonalá, Chiapas.

Segundo Simulacro Nacional 2026 del sábado 19 de septiembre (Gobierno de México )

El objetivo del Segundo Simulacro Nacional 2026 del próximo 19 de septiembre, es fortalecer la cultura de Protección Civil, la autoprotección y la capacidad de respuesta de autoridades, familias, escuelas, empresas y comunidades.

Al escuchar o recibir la alerta el sábado 19 de septiembre, la población deberá iniciar sus protocolos de actuación como si se tratara de una emergencia real.