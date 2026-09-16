A través de las redes sociales, exhibieron a una mujer estadounidense tras confrontar a barista de Starbucks por su diadema temática de la Independencia de México.

Los hechos habrían ocurrido el 15 de septiembre en un Starbucks ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde al parecer a la residente estadounidense no le gusto que barista portara su diadema mexicana.

Según lo relatado, la estadounidense le pidió ​​a la barista de Starbucks quitarse su diadema, incluso la acusó de ser antiestadounidense estando en tierra azteca y en plena celebración del Día de la Independencia de México.

Sin embargo, una clienta defendió a la barista, recordándole a la estadounidense donde se encontraba: “esto es México”.

“Esto es México”: exhiben a estadounidense confrontando a barista de Starbucks por su diadema (especial)

Extranjera ya es conocida por decir que Starbucks es territorio de Estados Unidos

Tras exhibir a estadounidense confrontando a barista de Starbucks por su diadema mexicana, las redes hicieron su magia al identificarla bajo el nombre de Janine Janine y no solo eso, pues aseguran que no es la primera vez.

Ya que la estadounidense es conocida por acosar a empleados de Starbucks y de otros establecimientos, aseguran que “siempre graba, se pone a discutir e incomodar a la gente”.

Incluso hasta señalaron a la estadounidense de que su comportamientos racistas lo lleva haciendo desde hace dos años, tanto que en una ocasión quiso llamar al 911 por una acción de brujería en Starbucks.

En sus redes sociales, la estadounidense se defendió sobre los recientes hechos con la barista, acusándola de llevar una campaña anti estadounidense e incluso afirmó que Starbucks es territorio de Estados Unidos, tras la funa terminó cerrando los comentarios en Facebook y su Instagram desapareció.