Omar García Harfuch, titular del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, confirmó la captura de Víctor Alfonso N, integrante de Los Rusos, en Baja California.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resaltó que Los Rusos es un grupo delincuencial vinculado al Cártel de Sinaloa.

Víctor Alfonso N tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado y se le señala de delitos como:

Homicidios

Extorsiones

Distribución de droga

Sicariato

Amenazas contra instituciones de seguridad

Harfuch confirma detención de Víctor Alfonso, presunto integrante de Los Rusos, en Baja California (SSPC )

Harfuch destaca cooperación federal y estatal para capturar a Víctor Alfonso

Omar García Harfuch dijo que el operativo en Baja California estuvo compuesto por fuerzas federales y estatales.

La investigación emprendida previamente incluyó trabajos de investigación e información en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el operativo como en las investigaciones participaron dependencias como:

Sedena

Marina

SSPC

Guardia Nacional

Autoridades estatales de Baja California

Baja California confirma que Víctor Alfonso es señalado de homicidio y otros delitos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó horas antes que Víctor Alfonso N, alias “El Ciego”, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Las autoridades revisaron sus datos en el C5 Baja California y confirmaron que contaba con la mencionada orden de aprehensión por homicidio calificado.