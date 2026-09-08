El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, destacó el trabajo que Claudia Sheinbaum hace con las mesas de seguridad que encabeza cada mañana.

Omar García Harfuch recordó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, se han detenido a 67 mil 253 generadores de violencia en el país.

Harfuch destaca trabajo de Sheinbaum por la seguridad en México; hay más de 67 mil detenidos

En la mañanera del 8 de septiembre de 2026, Omar García Harfuch habló sobre el trabajo que se ha hecho con la presidenta Claudia Sheinbaum entorno a la seguridad en el país.

Harfuch recordó que la presidenta de México encabeza cada mañana las mesas de seguridad en donde se aborda la incidencia delictiva, se hace un análisis de las operaciones y se determina qué regiones deben ser atendidas con prioridad.

“La seguridad se conduce todos los días por la propia presidenta de México [Claudia Sheinbaum], cada mañana la presidenta encabeza la reunión del gabinete de seguridad, en esta mesa se revisa la incidencia delictiva, se analizan operaciones, investigaciones, y se toman decisiones para atender las regiones y delitos que requieren mayor atención” Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

Como muestra de ello, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, se han detenido a 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto, traduciéndose en “personas que ya no puede seguir generando violencia”.

Asimismo, informó que estas operaciones han ido encaminadas a los principales líderes de cárteles o células delictivas, mismos que generan violencia mediante homicidios, extorsión, secuestros e intimidación.

“Estas acciones revelan la forma de operar. No se busca solamente detener a un líder, sino afectar de manera integral las estructuras financieras, logísticas, de producción y de violencia que sostienen a las organizaciones criminales” Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

Omar García Harfuch también apuntó que de las detenciones, se han entregado a Estados Unidos 92 de los “delincuentes más peligrosos”.

Operativo Enjambre ha detenido a 111 funcionarios públicos

El titular de la SSPC habló también sobre el Operativo Enjambre que inició con el gobierno de Claudia Sheinbaum, detallando que van 111 funcionarios detenidos.

Aunque este Operativo comenzó en el Estado de México, se siguió desarrollando en otros estados llevando a la detención de funcionarios públicos “vinculados con actividades delictivas”.