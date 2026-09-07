Médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” levantaron la protesta en la avenida Cuauhtémoc, luego de mantenerla cerrada por más de cuatro horas por el brote de salmonella.

Los residentes se trasladaron al interior del Hospital General de México para sostener una reunión con las autoridades de salud, a quienes dieron 48 horas para atender a las demandas de su pliego petitorio.

Residentes del Hospital General de México levantan protesta; dan 48 horas para atender sus demandas

Este lunes 7 de septiembre, residentes del Hospital General de México protestaron en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Dr. Pasteur a una semana del brote de salmonella registrado en el nosocomio.

Hospital General de México: termina protesta y dan 48 horas a Salud para responder a demandas (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

De acuerdo con la información, el pliego petitorio de los médicos residentes tiene seis puntos principales:

Atención médica integral, prioritaria y gratuita para todos los residentes afectados Transparencia sobre el estado de salud de los afectados Eliminar las restricciones de visitas a los residentes hospitalizados y permitir el acceso de familiares Respetar el derecho de los residentes a recibir atención médica en el ISSSTE o IMSS, si así lo deciden Garantizar recursos humanos e insumos suficientes para atender a los afectados Realizar una auditoría sanitaria a la empresa Gro Grogi SA de CV

Los médicos residentes dieron un plazo de 48 horas a las autoridades de salud para responder a sus demandas y advirtieron que podrían realizar un cese de labores si no reciben una respuesta.