Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república advierte a Hernán Bermúdez Requena, supuesto líder de La Barredora, grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que su amparo no le servirá.

En la conferencia mañanera del pueblo del martes 7 de octubre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el fiscal aseguró que el caso de Hernán Bermúdez “va muy bien” y recordó que este asunto se empezó a investigar siguiendo las denuncias de extorsiones a gasolineras en Tabasco.

Incluso con la detención de Hernán Bermúdez en Paraguay y su extradición a México el fiscal afirmó que ya tienen pruebas sólidas en su contra.

Gertz Manero advierte a Hernán Bermúdez Requena: amparo no le servirá por delitos del fuero federal

En el espacio de la mañanera del pueblo del martes 7 de octubre, el fiscal Alejandro Gertz Manero advirtió que el amparo promovido por la defensa de Hernán Bermúdez Requena, para evitar la segunda orden de aprehensión federal en su contra por delitos del fuero federal “no le sirve de nada”.

“Sí promovió un amparo pero no le va a servir de nada” Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república

También el fiscal Gertz Manero dijo en torno a este caso que este inició de manera local por las denuncias de extorsión a gasolineros en Tabasco, sin embargo una vez que se establecieron las responsabilidades penales en el año 2024, cuando fue que salió la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena.

Agregando esos datos más información que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) de inteligencia es que les permitió establecer la responsabilidad de delitos fiscales del secretario particular de Hernán Bermúdez Requena, quién ya está en la cárcel.

Adicionalmente el fiscal afirmó que el delito federal por el que ellos obtuvieron la orden de aprehensión será el delito que van a aplicar en el momento en el que reúnan toda la información que se van a dar en las audiencias de carácter local.