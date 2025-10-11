Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de La Barredora del CJNG, es acusado de haber ordenado la ejecución de un huachicolero ligado a Los Zetas.

Según ADN Noticias, informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) del Sureste, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Hernán Bermúdez Requena ordenó el asesinato de “El Kalimba”, líder huachicolero que operaba en la región de Tabasco.

Hernán Bermúdez Requena alias “El Comandante H”, es señalado como el responsable de ordenar la ejecución de “El Kalimba”, líder huachicolero en Tabasco.

De acuerdo con la información obtenida de Inteligencia, Andrés Rodríguez Vasconcelos, alias “El Kalimba”, se desempeñaba como líder de la organización dedicada al huachicol, “Los Carpinteros”, la cual está ligada a Los Zetas.

Fue en diciembre de 2020 cuando se dio a conocer el asesinato de “El Kalimba”; crimen que tuvo lugar en un paraje del ejido Pejelagartero, ubicado en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Dos meses después de este asesinato, reportes de inteligencia de la Sedena apuntaron que otro líder huachicolero, señalado como Carlos René Cruz, alias “El Taca”, acusó que la muerte de “El Kalimba” fue por órdenes de “El Comandante H”.

Tras esto, se investiga la participación de autoridades dentro de La Barredora, pues para la comisión del delito se habría contado con la complicidad de mandos policiales, coordinadores de la Guardia Nacional, así como servidores públicos allegados a Hernán Bermúdez Requena.

Se prevé que estas acciones se sumen a la carpeta de investigación contra Hernán Bermúdez Requena, a la espera de que sea sentenciado por liderar a La Barredora.