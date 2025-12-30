El lunes 29 de diciembre de 2025, luego de difundirse la agresión contra su pareja, se informó que Jonathan Yong Mendoza, juez de Quintana Roo, fue separado de su cargo por el delito de violencia de género.

Según comunicó el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se inició una investigación contra Jonathan Yong Mendoza por los hechos registrados el pasado 24 de diciembre, en el municipio de Benito Juárez, Cancún.

Imágenes que circularon en redes sociales evidenciaron el momento en que el juez de Quintana Roo golpeó, pateó e insultó a su pareja, quien se encontraba en el piso, mientras sostenía un arma en la mano izquierda.

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo inicia una investigación contra el juez Jonathan Yong Mendoza

Fue el 26 de diciembre de 2025 cuando se presentó la denuncia contra el juez de Quintana Roo a través del sistema electrónico institucional por los delitos de violencia de género.

Separan a juez de Quintana Roo tras investigación por violencia de género

Por este caso, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las investigaciones correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la suspensión de sus funciones.

Aunque su suspensión será temporal, esta acción preventiva tiene el objetivo de proteger el interés público mientras se esclarecen los hechos y se reúnen los elementos necesarios para presentar la acusación correspondiente.

Jonathan Yong Mendoza había resultado electo como juez de control en materia penal apenas hace cuatro meses, cuando ganó en los pasados comicios del Poder Judicial.

Vecinos del juez de Quintana Roo aseguran que Jonathan Yong Mendoza era conocido en la zona por su compartimiento violento, ya que incluso llegó a agredirlos y amenazarlos.