Gerardo Fernández Noroña señaló que Marcelo Ebrard quiere descarrilar la encuesta de Morena, ello tras romper la veda con el pretexto de expresar preocupaciones sobre el proceso interno de Morena y aliados para la candidatura rumbo a las elecciones 2024.

Así lo expresó Gerardo Fernández Noroña mientras se levanta la encuesta que servirá para elegir candidato o candidata de Morena rumbo a las elecciones presidenciales del siguiente año y que se dará a conocer el miércoles 6 de septiembre.

Gerardo Fernández Noroña pelea con Malú Micher por observadores de encuesta

El diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) reprochó a Marcelo Ebrard durante el día y por la noche continuó peleando con su equipo por redes sociales.

“Busca descarrilar el proceso” denunció por las supuestas intervenciones de dos representantes del excanciller mexicano:

Malú Micher

Martha Delgado

“PD. Sabía que aunque les aceptaran la casa encuestadora, ustedes jugarían a reventar el proceso. Lamento haber acertado, pero no creo que logren, el pueblo decidirá.” Gerardo Fernández Noroña. Aspirante presidencial

Malú Micher señala que Gerardo Fernández Noroña no asiste a reuniones y todavía las cuestiona

Ante ello, Malú Micher entró a la pelea diciendo que lo preocupante es el papel que está desempeñando Gerardo Fernández Noroña y que además presentó encuestadores, no asiste a reuniones de supervisión, ni tiene equipo de observadores-

“Si ya declinó, avise” le reclamó Malú Micher en la misma pelea de X, antes Twitter, dado que ello le beneficiaría a Claudia Sheinbaum.

Pero eso no quedó ahí, Gerardo Fernández Noroña respondió a Malú Micher diciendo que no fue él quien “lloró” cuando no le aceptaron una encuestadora, ni amenazó con retirarse del proceso como lo hizo ella en nombre de Marcelo Ebrard.

Gerardo Fernández Noroña confía en AMLO y acusa a Marcelo Ebrard de romper el proceso

“Confío en el presidente López Obrador”, dijo y recordó que ellos ya sabían que su papel era jugar a que reventarían el proceso para elegir candidato o candidata de Morena.

Gerardo Fernández Noroña dice que Marcelo Ebrard y su equipo son ambiciosos

“Lamento haber acertado, pero no creo que lo logren”, dijo. También echó en cara que la ambición les sale por los poros y no tienen capacidad para encabezar el movimiento.

¿Cómo se levanta la encuesta de Morena?

Cabe recordar que actualmente hay una veda en la que las seis corcholatas no pueden salir a expresarse sobre el proceso ya que se está levantando una encuesta casa por casa.

Esta encuesta se hace donde no hay publicidad de ninguna de las seis corcholatas, pero ello también ha generado denuncias sobre irregularidades para afectar a algunos aspirantes.

La encuesta se realiza de 28 de agosto al 3 de septiembre, la cual valdrá 75 por ciento de la evaluación.

Se espera levantar 12 mil cuestionarios a cargo de cuatro encuestadoras que peguntan “¿A quién prefiere como coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024″

Segundos lugares, inconformes

La serie de inconformidades de Marcelo Ebrard como segundo lugar coincide con el “enojo” -que se ha dicho- de Beatriz Paredes en el Frente Amplio por México, aspirante que también es ubicada como “segundo lugar” entre las encuestas de esa coalición.

Y es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio su apoyo a Xóchitl Gálvez, y Beatriz Paredes ha aceptado que no le favorecen las encuestas, pero no ha declinado y no se sabe si habrá una votación el domingo 3 de agosto para elegir a la candidata.