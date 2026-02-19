Omar García Harfuch reporta en sus redes sociales el decomiso de 4 toneladas de cocaína en Manzanillo, Colima.
Durante el operativo elementos de la Secretaría de Marina (Semar) lograron la detención de tres tripulantes.
Omar García Harfuch informó de un golpe contundente al crimen organizado luego de que se logró el aseguramiento de un semisumergible que transportaba aproximadamente 4 toneladas de cocaína frente a las costas de Manzanillo.
