La mañana del 11 de febrero de 2026 se desplegó un fuerte operativo aéreo y terrestre en la comunidad de El Limoncito, sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán.

Habitantes reportaron la presencia de helicópteros y detonaciones de armas de fuego, mientras videos difundidos en redes sociales confirmaron la participación de al menos dos aeronaves.

En el operativo en Sinaloa intervinieron elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones ni bajas relacionadas con el despliegue.

Fuerte operativo aéreo y terrestre en El Limoncito, Culiacán

Videos que ya circulan en redes sociales, grabados por habitantes de El Limoncito, evidencian que al menos dos helicópteros participaron en el operativo aéreo desplegado durante las primeras horas del 11 de febrero.

Hasta la publicación de esta nota, no se han reportado los motivos detrás del operativo aéreo y terrestre desplegado en El Limoncito, así como tampoco fueron revelados posibles decesos o detenciones.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles de este operativo en El Limoncito.

Fuerzas federales participaron en el operativo aéreo y terrestre en El Limoncito

Medios locales refieren que elementos de las Fuerzas Armadas fueron vistos caminando a pie por calles de El Limoncito, en una de las zonas donde el helicóptero habría aterrizado.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y la Policía Estatal.