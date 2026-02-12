La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia mañanera que elementos de la Secretaria de Marina fueron atacados por un grupo delictivo de Mazatlán en el operativo desplegado en la comunidad de El Limoncito, Sinaloa.

“Fueron atacados elementos de la Secretaria de Marina. Hubo una respuesta y hubo detenciones” Presidenta Claudia Sheinbaum

No obstante, Claudia Sheinbaum no brindó más detalles sobre la identidad de los detenidos en El Limoncito, Sinaloa, toda vez que la información no ha sido compartida por el Gabinete de Seguridad.

Sheinbaum confirma operativo en El Limoncito, Sinaloa, contra grupo delictivo con base en Mazatlán

También en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los detenidos en el operativo en El Limoncito, Sinaloa, pertenecían a un grupo delictivo que operaba cerca de la zona de Mazatlán.

Sobre este hecho, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que elementos de Marina detuvieron a 9 personas, de los cuales uno de los agresores murió.

Agregó que los hechos ocurrieron mientras personal de la Secretaría de Marina realizaba patrullajes de vigilancia en Sinaloa para prevenir delitos en la zona, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

Como resultado de este enfrentamiento en El Limoncito, se aseguraron armas de alto calibre, así como:

Lanzagranadas

Granadas

89 artefactos explosivos

Vehículos y equipo táctico

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona y los operativos seguirán desplegados.