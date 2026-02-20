La Secretaría de Marina desplegó un operativo en los municipios de Badiraguato y Mocorito, en el estado Sinaloa, que derivó en enfrentamientos armados con presuntos sicarios.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, las acciones de seguridad consistieron en un dispositivo por tierra y aire en diversas comunidades de la sierra en los municipios en cuestión.

Asimismo, se indica que en respuesta al operativo, presuntos sicarios integrantes del crimen organizado iniciaron un enfrentamiento armado por el que un vehículo terminó calcinado.

Marina despliega operativo en Badiraguato y Mocorito

En las primeras horas del 19 de febrero, vecinos de los municipios de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa, se vieron sorprendidos por un fuerte operativo de seguridad a cargo de elementos de la Marina.

Reportes de medios locales indican que las acciones de vigilancia realizadas por las autoridades, incluyeron despliegues por tierra y aire en distintas comunidades como las siguientes:

El Platanar

La Morita

La Vainilla

El Carrizo

Batacomito

Versiones refieren que habitantes de las localidades señalaron que uno de los helicópteros de la Marina habría realizado disparos contra objetivos en tierra que circulaban en caminos de terracería.

Operativo en Badiraguato y Mocorito desató enfrentamiento armado

En los reportes sobre el operativo en Badiraguato y Mocorito que desplegó la Marina, se apunta que integrantes de organizaciones criminales fueron el objetivo de las autoridades.

En ese sentido, la información que se ha dado a conocer indica que los miembros de los grupos delincuenciales intentaron responder y escapar del sitio, lo que generó un enfrentamiento armado.

En torno a la refriega que se desató, medios locales señalan que se registraron persecuciones por aire y por tierra, en las que se realizaron diversas detonaciones de arma de fuego.

⚠️🚁Un vehículo calcinado en enfrentamiento en los limites de Badiraguato y Mocorito: Militares disparan desde un helicóptero |VIDEO🚨https://t.co/DHibzcGPMX pic.twitter.com/kJITFNjNpx — Peiro Noticias (@PeiroNoticias) February 19, 2026

Por ello, se refiere que el operativo especial de las autoridades dejó al menos un automóvil incendiado que terminó abandonado en uno de los parajes de la zona serrana de los municipios.

Hasta el momento no se ha emitido ningún reporte oficial de los hechos, por lo que se desconoce si el despliegue dejó personas lesionadas o muertas, además de que tampoco se sabe el motivo del mismo.