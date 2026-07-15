A través de una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad ha confirmado como atentado el ataque contra la regidora de Tecate, María Quijada y su familia en el estado de Baja California.

Esto luego de las primeras investigaciones que ha realizado la dependencia de Seguridad en conjunto con las autoridades de Baja California con el objetivo de esclarecer la agresión a María Quijada.

Las primeras indagaciones de la autoridad federal del Gabinete de Seguridad precisan que se localizó un vehículo quemado de los agresores de la regidora a kilómetros del lugar del ataque.

“Como parte de las primeras diligencias, se localizó un vehículo con características coincidentes con el utilizado por los agresores, el cual fue encontrado incendiado aproximadamente a tres kilómetros del lugar de los hechos”. Gabinete de Seguridad

Gabinete de Seguridad precisa detalles de atentado contra María Quijada

Tras las indagaciones del atentado a María Quijada, el Gabinete de Seguridad precisó los detalles de los hechos.

Los cuales ocurrieron cuando María Quijada y su familia circulaban a bordo de un vehículo KIA negro por la colonia La Hacienda, en el municipio de Tecate.

Con ello fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que María Quijada y su hija, una menor de edad resultaron lesionadas, mientras que su esposo Jesús Pereida perdió la vida.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad informó que María Quijada y su hija fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos para su atención médica especializada, en el último reporte, ambas se encuentran fuera de peligro.

Gabinete de Seguridad confirma atentado contra María Quijada; hallan vehículo quemado (Gabinete de Seguridad)

Gabinete de Seguridad reitera compromiso con María Quijada tras atentado

Tras los primeros indicios sobre el atentado a María Quijada, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso para dar con los culpables del ataque a la regidora de Tecate.